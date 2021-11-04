Витория не исключил, что Умяров сможет сыграть с «Лестером»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория сообщил, что примет решение об участии Наиля Умярова в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестером» в день игры.
Витория не исключил, что Умяров сможет сыграть с «Лестером»

«Неизвестно, сыграет ли Умяров, ведь он не тренировался около 15 дней. До травмы он показывал хорошую игру, это очень важный для нас футболист. Может быть, завтра останется на скамейке запасных, может быть, сможет сыграть. Примем решение по нему завтра», — цитирует португальского специалиста ТАСС.

Напомним, что 21-летний Умяров в начале октября получил повреждение в молодёжной сборной России.

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер», набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.

Ранее сообщалось, что Умяров тренируется в общей группе «Спартака» перед матчем с «Лестером».

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