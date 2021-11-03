Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире по фигурному катанию в Риге
- РИА Новости
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Российская пара получила от судей 75,48 балла.
Второе место занимают Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (63,91). На третьей позиции идут Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии (55,15).
Прокат произвольной программы состоится 4 ноября.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар оценила выступления российских фигуристок в серии Гран-при Skate Canada.