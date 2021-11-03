Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире по фигурному катанию в Риге

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Россияне Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают первое место после ритм-танца на турнире Volvo Open Cup по фигурному катанию в Риге.
Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире по фигурному катанию в Риге
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Российская пара получила от судей 75,48 балла.

Второе место занимают Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (63,91). На третьей позиции идут Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии (55,15).

Прокат произвольной программы состоится 4 ноября.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар оценила выступления российских фигуристок в серии Гран-при Skate Canada.

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