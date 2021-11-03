Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире по фигурному катанию в Риге

Россияне Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают первое место после ритм-танца на турнире Volvo Open Cup по фигурному катанию в Риге.

РИА Новости

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Российская пара получила от судей 75,48 балла. Второе место занимают Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (63,91). На третьей позиции идут Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии (55,15). Прокат произвольной программы состоится 4 ноября. Ранее двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар оценила выступления российских фигуристок в серии Гран-при Skate Canada.