Витория затруднился назвать точную причину нестабильной игры «Спартака»

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Главный тренер столичного «Спартака» Руй Витория попытался объяснить неубедительную игру московской команды в сезоне-2021/22.
Витория затруднился назвать точную причину нестабильной игры «Спартака»
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«Тут сложно дать чёткий и короткий ответ. Это футбол — причин много. Думаю, самое важное — это стабильность в клубе и команде. И тогда придёт результат. Это мы должны исправлять», — цитирует португальского специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, из-за грубых ошибок «Спартак» часто перечёркивает все старания в ответственных матчах.

«Нужно постоянно изучать, анализировать и находить решения этих вопросов, этих ошибок», — добавил он.

«Спартак» 4 ноября сыграет в матче Лиги Европы УЕФА с «Лестером» на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. Английский клуб, набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.

В чемпионате «Спартак», набрав 18 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице после 13 туров.

Ранее Витория заявил, что «Спартак» поменяет стратегию в ответном матче с «Лестером».

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