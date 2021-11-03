Тарпищев — о поражении Рублёва: теперь он сможет подготовиться к Итоговому турниру
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«Может, и хорошо, что Андрей проиграл, потому что теперь он сможет немного отдохнуть перед Итоговым турниром АТР и подготовиться», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
При этом Тарпищев не удивлён, что Рублёв проиграл американцу Тейлору Фритцу. По его мнению, у российского теннисиста не осталось сил в конце сезона.
Рублёв в матче второго круга уступил в двух сетах Фритцу со счётом 5:7, 6:7.
Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине 14—21 ноября.
Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл во втором круге Мастерса в Париже.