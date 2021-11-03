Тарпищев — о поражении Рублёва: теперь он сможет подготовиться к Итоговому турниру

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Андрея Рублёва из турнира серии Мастерс в Париже.
Тарпищев — о поражении Рублёва: теперь он сможет подготовиться к Итоговому турниру
  • AP

«Может, и хорошо, что Андрей проиграл, потому что теперь он сможет немного отдохнуть перед Итоговым турниром АТР и подготовиться», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

При этом Тарпищев не удивлён, что Рублёв проиграл американцу Тейлору Фритцу. По его мнению, у российского теннисиста не осталось сил в конце сезона.

Рублёв в матче второго круга уступил в двух сетах Фритцу со счётом 5:7, 6:7.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине 14—21 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл во втором круге Мастерса в Париже. 

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