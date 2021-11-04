Комбаров назвал фаворита матча ЛЕ «Лестер» — «Спартак»

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Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестером».
Комбаров назвал фаворита матча ЛЕ «Лестер» — «Спартак»
  • AP

«Лестер» — фаворит, так как они играют дома. Плюс психологически «Спартак» сейчас не в очень хорошем состоянии. И конечно, «Лестер» всё же не российская команда, не принижая достоинства нашего чемпионата. Всё-таки в АПЛ совсем другие скорости и другой ритм игры», — цитирует Комбарова Sport24.

По мнению Комбарова, футболистам красно-белых сейчас надо объединиться, чтобы доказать силу команды и реабилитироваться перед болельщиками. Он добавил, что капитан «Спартака» Георгий Джикия должен вести за собой команду.

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер», набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.

Ранее Патсон Дака заявил, что «Лестер» победит «Спартак» в ответном матче ЛЕ.

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