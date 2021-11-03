Смородская — о матче «Спартака» в ЛЕ: «Лестер» устроит разгром при своих фанатах

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча четвёртого тура Лиги Европы УЕФА «Лестер» — «Спартак».

«У «Спартака» нет никаких шансов завтра. «Лестер» устроит разгром при своих фанатах. Даже не знаю, сколько англичанам нужно будет забить, чтобы они успокоились. Уже одно чудо случилось у красно-белых в Неаполе, больше им так сильно не повезёт. Снаряд в одну и ту же воронку не попадает», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По её словам, «Спартак» сейчас слишком слабый даже для российского чемпионата. Красно-белые не соответствуют уровню Лиги Европы.

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер», набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.

Ранее Патсон Дака заявил, что «Лестер» победит «Спартак» в ответном матче ЛЕ.