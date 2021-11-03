Роджерс заявил, что ожидает тяжёлой игры в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

«Для нас завтра будет тяжёлая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка», — цитирует 48-летнего Роджерса «Чемпионат».

По его словам, футболисты английской команды должны сыграть свободно и попытаться завладеть преимуществом с самого начала матча.

«Мы хотим побеждать в каждом матче, особенно в домашних», — добавил бывший тренер «Ливерпуля».

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав четыре очка. «Спартак» идёт на последней позиции (три очка).

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в ЛЕ.