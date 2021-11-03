Гаджиев: игроки «Зенита» необученные, детский сад

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит» (4:2).

«Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе. Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Он добавил, что было допущено в матче много ошибок, а «Зенит» сыграл ниже своих возможностей.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).

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