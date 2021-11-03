Гаджиев: игроки «Зенита» необученные, детский сад

Короткая ссылка
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
Гаджиев: игроки «Зенита» необученные, детский сад
  • Reuters

«Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе. Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Он добавил, что было допущено в матче много ошибок, а «Зенит» сыграл ниже своих возможностей.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).

Ранее «Аль-Садд» выдвинул «Барселоне» новые условия по переговорам с Хави.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить