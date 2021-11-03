Мората довёл до разгромного счёт в матче «Ювентус» — «Зенит»

Короткая ссылка
Форвард туринского «Ювентуса» Альваро Мората увеличил преимущество своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом».
Мората довёл до разгромного счёт в матче «Ювентус» — «Зенит»
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

На 82-й минуте матча Альваро Мората воспользовался передачей Пауло Дибалы и забил четвёртый мяч в ворота соперника.

На момент написания новости счёт 4:1 в пользу туринцев.

Ранее Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса» в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить