Мората довёл до разгромного счёт в матче «Ювентус» — «Зенит»

Форвард туринского «Ювентуса» Альваро Мората увеличил преимущество своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом».

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На 82-й минуте матча Альваро Мората воспользовался передачей Пауло Дибалы и забил четвёртый мяч в ворота соперника. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу туринцев. Ранее Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса» в матче с «Зенитом».