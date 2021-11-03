Мората довёл до разгромного счёт в матче «Ювентус» — «Зенит»
Форвард туринского «Ювентуса» Альваро Мората увеличил преимущество своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом».
- Reuters
- © Massimo Pinca
На 82-й минуте матча Альваро Мората воспользовался передачей Пауло Дибалы и забил четвёртый мяч в ворота соперника.
На момент написания новости счёт 4:1 в пользу туринцев.
Ранее Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса» в матче с «Зенитом».
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