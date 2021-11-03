Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Медведева на «Мастерсе» в Париже

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на турнире категории «Мастерс» в Париже.
Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Медведева на «Мастерсе» в Париже
  • Reuters
  • © Brendan Smialowski

«Даниил чувствует себя абсолютно нормально. Думаю, что он восстановился. Как всегда, должна быть врабатываемость в турнир, но, в принципе, у него всё нормально. Первые круги после паузы всегда сложные, но класс у Дани всё равно повыше, чем у Ивашко, он должен победить. Но вот полностью ли он физически восстановился или нет, станет понятно только по первым матчам. Поскольку сезон тяжёлый, быстро восстанавливаться сложно. Если первые круги будут несложными, тогда всё будет хорошо касаемо уже всего турнира. Это вопрос не только физической усталости, а и нервной, психологической, что даже более значимо. Потому что матчи в трёх сетах не столь нагрузочные, а вот нервная усталость может проявляться в непростительных ошибках», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Во втором круге турнира Медведев сыграет с белорусом Ильёй Ивашко. Россиянин является действующим чемпионом соревнований.

Ранее Карацев проиграл американцу Корде на старте «Мастерса» в Париже.

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