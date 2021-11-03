Гаджиев рассказал, когда может состояться третий бой Минеева с Исмаиловым

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Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев озвучил возможные сроки проведения третьего поединка между российскими бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
Гаджиев рассказал, когда может состояться третий бой Минеева с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Мне кажется, этот поединок мог бы случиться осенью 2022 года. Что же касается запаса энергии и сил, надо обращаться к Магомеду Исмаилову и его штабу. Какой у них план? Что-то надо менять, это однозначно. Но эти ребята не дураки. Уверен, в подготовительном процессе Исмаилова будут сделаны существенные изменения. Нельзя выходить и предъявлять те же аргументы, что и в прошлый раз. Мы все увидели, что это не работает», — цитирует Гаджиева News.ru.

16 октября 2021 года Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде в главном бою турнира AMC Fight Nights 104. Первый поединок между этими бойцами, который проходил в 2018 году, завершился ничьей.

Ранее футболист Сапогов вызвал на бой Исмаилова.

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