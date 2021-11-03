СЭ: «Спартак» рассматривает возможность проведения матча с «Локомотивом» на «Арене Химки»

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив» может состояться в Подмосковье.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в случае если Роспотребнадзор запретит проведение матча на «Открытие Банк Арене» в Москве, красно-белые обратятся с просьбой относительно организации этой встречи на «Арене Химки». Официальное письмо по поводу возможности проведения игры в Тушине ожидается 3 ноября.

Проведение матча «Спартак» — «Локомотив» запланировано на 7 ноября. Скорее всего, поединок пройдёт без зрителей.

Ранее «Динамо» обратилось в РПЛ и РФС за разъяснениями по поводу проведения матча с «Краснодаром».