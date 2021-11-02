«Северсталь» одержала седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» одержала победу над «Спартаком».
«Северсталь» одержала седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
  • © spartak.ru

Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Череповце, завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Основное время завершилось вничью (2:2). У хозяев забрасывали Адам Лишка и Игорь Гераськин, а у гостей по разу отличились Дмитрий Вишневский и Йори Лехтяря.

В серии буллитов «Северсталь» оказалась точнее. Решающий бросок в серии на счету Владислава Кодолы. 

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» и ЦСКА проявляют интерес к хоккеистам «Динамо» Шипачёву и Войнову.

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