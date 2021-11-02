Валуев: Беседин высказал своё мнение о ЛГБТ

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев не считает высказывание нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина в адрес ЛГБТ-сообщества жёстким.
Валуев: Беседин высказал своё мнение о ЛГБТ
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«Я не очень понимаю, что такого жёсткого сказал Беседин. Повторюсь, он просто назвал гомосексуалистов непечатным словом. Футболист высказал исключительно своё мнение. Да, он сказал, что не хочет, чтобы его сын брал пример с ЛГБТ-сообщества и попадал под их влияние. Это считается жёсткостью?» — сказал Валуев RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки». 

Ранее Валуев усомнился в том, что Беседин будет наказан за гомофобное высказывание.

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