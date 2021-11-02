Валуев: Беседин высказал своё мнение о ЛГБТ

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев не считает высказывание нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина в адрес ЛГБТ-сообщества жёстким.

«Я не очень понимаю, что такого жёсткого сказал Беседин. Повторюсь, он просто назвал гомосексуалистов непечатным словом. Футболист высказал исключительно своё мнение. Да, он сказал, что не хочет, чтобы его сын брал пример с ЛГБТ-сообщества и попадал под их влияние. Это считается жёсткостью?» — сказал Валуев RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки».

Ранее Валуев усомнился в том, что Беседин будет наказан за гомофобное высказывание.