«Матч ТВ»: игру с «Ювентусом» посетят около 150 болельщиков «Зенита»

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Примерно 150 болельщиков петербургского «Зенита» поддержат команду на матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
«Матч ТВ»: игру с «Ювентусом» посетят около 150 болельщиков «Зенита»
  • AP

Как сообщает «Матч ТВ», половина фанатов прибыли на матч из Санкт-Петербурга, а половина проживают в Европе.

Всего на игре ожидается 30 тыс. зрителей.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдёт 2 ноября в Турине, на арене «Ювентус Стэдиум». Начало — в 23:00 мск. После трёх туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в группе H, а итальянцы возглавляют квартет.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что у «Зенита» очень хорошие шансы на победу над «Ювентусом».

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