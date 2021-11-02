Геркус считает, что у «Зенита» очень хорошие шансы на победу над «Ювентусом»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».

«Какого-то глобального превосходства «Ювентуса» над «Зенитом» сейчас нет. Безусловно, есть преимущество, потому что у них состав посильнее. Но «Зенит» выглядит более организованно и вполне может взять очки в этом матче», — цитирует Геркуса Sport24.

По его мнению, если «Зенит» не испугается, то игра точно сложится в его пользу, хотя действовать петербуржцам придётся аккуратно и терпеливо.

«Команды, которые играли с «Зенитом» в открытый футбол, сейчас были разгромлены. А вот «Ювентус» к таким не относится и будет играть аккуратно. Несмотря на это, у «Зенита» очень хорошие шансы на победу. Ждём тягучую игру с небольшим количеством моментов», — добавил эксперт.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдёт 2 ноября в Турине, на арене «Ювентус Стэдиум». Начало — в 23:00 мск. После трёх туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в группе H, а итальянцы возглавляют квартет.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба встретился с итальянским экс-хавбеком команды Клаудио Маркизио перед матчем между «Ювентусом» и «Зенитом».