Геркус считает, что у «Зенита» очень хорошие шансы на победу над «Ювентусом»

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».
Геркус считает, что у «Зенита» очень хорошие шансы на победу над «Ювентусом»
  • AP

«Какого-то глобального превосходства «Ювентуса» над «Зенитом» сейчас нет. Безусловно, есть преимущество, потому что у них состав посильнее. Но «Зенит» выглядит более организованно и вполне может взять очки в этом матче», — цитирует Геркуса Sport24.

По его мнению, если «Зенит» не испугается, то игра точно сложится в его пользу, хотя действовать петербуржцам придётся аккуратно и терпеливо. 

«Команды, которые играли с «Зенитом» в открытый футбол, сейчас были разгромлены. А вот «Ювентус» к таким не относится и будет играть аккуратно. Несмотря на это, у «Зенита» очень хорошие шансы на победу. Ждём тягучую игру с небольшим количеством моментов», — добавил эксперт.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдёт 2 ноября в Турине, на арене «Ювентус Стэдиум». Начало — в 23:00 мск. После трёх туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в группе H, а итальянцы возглавляют квартет.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба встретился с итальянским экс-хавбеком команды Клаудио Маркизио перед матчем между «Ювентусом» и «Зенитом».

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