Дзюба встретился с Маркизио перед матчем между «Ювентусом» и «Зенитом»
- AP
В своём Twitter пресс-служба «Зенита» выложила видео. Особенно тепло Маркизио пообщался с Артёмом Дзюбой.
Встреча дня 🤩🔝 @ClaMarchisio8#ЮвентусЗенитpic.twitter.com/l0KK4ecXHn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2021
Напомним, что 2 ноября в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» сыграет с «Ювентусом». Матч пройдёт в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что Месси выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.