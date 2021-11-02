Дзюба встретился с Маркизио перед матчем между «Ювентусом» и «Зенитом»

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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио встретился с футболистами российского клуба.
Дзюба встретился с Маркизио перед матчем между «Ювентусом» и «Зенитом»
  • AP

В своём Twitter пресс-служба «Зенита» выложила видео. Особенно тепло Маркизио пообщался с Артёмом Дзюбой.

Напомним, что 2 ноября в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» сыграет с «Ювентусом». Матч пройдёт в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.

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