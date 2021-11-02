Источник: Месси выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.

По информации Infobae, футболист пропустит несколько ближайших недель. Повреждение Месси получил в составе сборной Аргентины в матче против Венесуэлы (3:1).

Напомним, что 34-летний аргентинец летом покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте в силу финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси в восьми матчах за ПСЖ в сезоне-2021/22 забил три мяча.

Ранее Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в ПСЖ.