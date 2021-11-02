Агент Шипачёва отреагировал на слухи об обмене хоккеиста из московского «Динамо»
- © dynamo.ru
«На меня из московского «Динамо» пока никто не выходил», — цитирует Романова «Чемпионат».
Хоккеист является лучшим бомбардиром этого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 24 матчах он набрал 36 очков (13 голов + 23 результативные передачи).
До этого в прессе появились слухи, что бело-голубые хотят обменять форварда, так как недовольны его игрой.
Ранее в «Динамо» опровергли информацию об обмене Шипачёва.