Агент Шипачёва отреагировал на слухи об обмене хоккеиста из московского «Динамо»

Станислав Романов, агент капитана московского хоккейного клуба «Динамо» Вадима Шипачёва, прокомментировал информацию о возможном обмене своего клиента.

«На меня из московского «Динамо» пока никто не выходил», — цитирует Романова «Чемпионат».

Хоккеист является лучшим бомбардиром этого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 24 матчах он набрал 36 очков (13 голов + 23 результативные передачи).

До этого в прессе появились слухи, что бело-голубые хотят обменять форварда, так как недовольны его игрой.

Ранее в «Динамо» опровергли информацию об обмене Шипачёва.