У игрока из чемпионата Норвегии остановилось сердце во время матча

У полузащитника норвежского «Согндала» Эмиля Палссона остановилось сердце во время матча с «Стьордалс-Блинк».

Инцидент произошёл во время встречи второго дивизиона Норвегии, сообщает TV2.

На 12-й минуте матча Палссон упал на газон, при это он ни с кем не взаимодействовал на тот момент. У него произошла остановка сердца. Врачи 11 минут реанимировали футболиста.

В настоящий момент Палссон находится в больнице. Игра не была доиграна, её перенесли на неопределённый срок.

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