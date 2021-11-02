Даниил Уткин: Грозный — самый безопасный город России

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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за грозненский «Ахмат», рассказал о столице Чечни.
Даниил Уткин: Грозный — самый безопасный город России
  • © fc-akhmat.ru

«Поначалу были сомнения. Но когда я подробнее узнал о городе, о клубе, рассказал родителям, они вроде немного успокоились. Они вообще раньше меня приехали город смотреть. Я ещё был на сборах, а они уже съездили в Грозный. Могу с уверенностью сейчас сказать: это самый безопасный город России», — цитирует Уткина Sport24.

Он также отметил исламский колорит в Грозном, где люди ходят в основном одетые по религиозным правилам.

«В некоторых регионах России прямо чувствуешь, что люди наполнены негативом. А тут нет такого. Да, чеченцы не проявляют каких-то суперэмоций, они более сдержаны, но агрессии и рядом нет. Я был удивлён этому, учитывая, что относительно недавно тут была война», — добавил Уткин.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Ахмат» в 12 матчах РПЛ и забил три мяча.

Ранее Уткин откровенно рассказал о причинах ухода из «Краснодара».

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