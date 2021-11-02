Валуев: надеюсь, что минимум одно очко «Зенит» увезёт

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Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между санкт-петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».
Валуев: надеюсь, что минимум одно очко «Зенит» увезёт
  • AP

«Надеюсь, что минимум одно очко «Зенит» увезёт. Команда сильная, посмотрим, что будет. Надеюсь, что победы в РПЛ помогут и «Зенит» будет в этой встрече на коне. «Локомотив» и «Спартак» сейчас не в лучшей форме для еврокубков. Смотрел, что-то у них там происходит», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

Ранее «Зенит» прибыл в Турин на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

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