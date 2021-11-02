Экхофф: я пугаюсь взгляда россиянок

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Олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф рассказала о своём отношении к российским коллегам.
Экхофф: я пугаюсь взгляда россиянок
  • AP

«Ещё есть россиянка — Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая. У россиянок обычно чрезвычайно сучий взгляд. Я просто-напросто пугаюсь», — заявила Экхофф в своём подкасте «Не прошедший габарит».

Кубок мира по биатлону сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, что Экхофф является обладательницей «Большого хрустального глобуса» сезона-2020/21. Норвежка также лидер среди действующих биатлонисток по числу личных побед на Кубке мира.

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