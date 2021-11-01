Драчёв: молодёжь не берут, а только пенсионеров, которые еле-еле бегут

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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв резко высказался о необходимости омоложения состава национальной команды.
Драчёв: молодёжь не берут, а только пенсионеров, которые еле-еле бегут
  • AP

«Зачем мы таскаем того же Гараничева туда-обратно? Чтобы занимать 60-е места? Пора давать шанс молодёжи. А у нас всё вернулось на круги своя. Молодёжь не берут, везут даже на Кубок IBU тех же пенсионеров, которые еле-еле бегут. А молодёжь будет сидеть дома. Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров? Над нами смеётся весь мир», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он добавил, что именно по этой причине биатлонисты покидают сборную России и предпочитают выступать за другие страны.

Напомним, что первый этап Кубка мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Ранее сообщалось, что скончался бывший тренер сборной России по биатлону Хохлов.

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