Драчёв: молодёжь не берут, а только пенсионеров, которые еле-еле бегут

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв резко высказался о необходимости омоложения состава национальной команды.

«Зачем мы таскаем того же Гараничева туда-обратно? Чтобы занимать 60-е места? Пора давать шанс молодёжи. А у нас всё вернулось на круги своя. Молодёжь не берут, везут даже на Кубок IBU тех же пенсионеров, которые еле-еле бегут. А молодёжь будет сидеть дома. Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров? Над нами смеётся весь мир», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он добавил, что именно по этой причине биатлонисты покидают сборную России и предпочитают выступать за другие страны.

Напомним, что первый этап Кубка мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Ранее сообщалось, что скончался бывший тренер сборной России по биатлону Хохлов.