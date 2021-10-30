Скончался бывший тренер сборной России по биатлону Хохлов

Бывший тренер женских сборных СССР и России по биатлону Евгений Хохлов умер на 83-м году жизни.

«Венера Чернышова, Елена Головина, Кайя Парве, а также многие другие замечательные биатлонистки добивались побед под руководством Хохлова. В последние годы жизни Евгений Иванович тяжело болел. Он ушёл из жизни в подмосковном доме отдыха ветеранов. Память о замечательном тренере и настоящем подвижнике биатлона навсегда останется в истории нашего славного вида спорта», — гласит заявление на официальном сайте СБР.

В 1977 году Хохлов был назначен на должность тренера сборной СССР при ЦКО ДСО Профсоюзов, затем стал тренером по биатлону Управления лыжных видов спорта при Госкомспорте СССР, а впоследствии — старшим тренером сборной СССР. В этой должности он проработал до 1992 года, пройдя во главе женской сборной первые чемпионаты мира.

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