Васильев: Елисеев ведёт себя неадекватно и высокомерно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал характер и поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.

«Я хорошо знаю эту ситуацию и в курсе того, как Матвей себя вёл по отношению к тренерам, как он их посылал. На меня, правда, все ополчились из-за этого. Оказалось, что всё так и было. Он действительно ведёт себя неадекватно и высокомерно», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также добавил, что с такими, как Елисеев, надо разбираться в мае, отправив на самоподготовку. Васильев считает, что биатлонист должен отбираться на главные старты через все этапы на общих основаниях.

«А то они у нас такие все зазвездившиеся и непоколебимые. Хотя это они себя решили такими сделать, но это совершенно не так. На примере Елисеева надо было сделать показательную порку, вывести из состава команды. Независимо от того, какие он раньше показывал результаты. В последнем сезоне он вообще по минуте проигрывал на последнем круге», — добавил Васильев.

Напомним, что в августе Елисеев покинул команду для сплава по реке. Это негативно сказалось на его состоянии, что не понравилось Юрию Каминскому. На этом фоне у тренера и спортсмена возникло недопонимание.

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