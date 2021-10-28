Логинов — про обыски на ЧМ-2020: Гараничев был со мной до конца

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, как в 2020 году на мировом первенстве в Антхольце (Италия) команда подверглась обыску. На тот момент рядом с ним находился партнёр по сборной России Евгений Гараничев.

«Для этого в том числе и существует понятие дружба. В сложные моменты подставить плечо, помочь и выручить. Это правильно. Женя Гараничев был со мной до конца. Его эта ситуация не смутила, он на это адекватно смотрел. Хотя кому это может понравиться вообще? Присутствие команды на награждении — норма для других стран. Здорово, что мы тоже не отстаём. Была такая ситуация, когда в Оберхофе я выиграл спринт в январе. Я понимал, что на улице плохая погода, дождь. Но вижу, что Макс Цветков собрался, оделся. Говорит: «Ну чего, пошли». Я был приятно удивлён. Он со мной пришёл, постоял и потом вернулся», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

Напомним, что Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября первым этапом в шведском Эстерсунде.

Ранее сообщалось, что Йохауг допустила завершение карьеры после Олимпиады в Пекине.