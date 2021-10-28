Йохауг допустила завершение карьеры после Олимпиады в Пекине

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала о своём будущем после зимних Олимпийских игр в Пекине.
Йохауг допустила завершение карьеры после Олимпиады в Пекине
  • AP

«Пока я ничего не решила. Всё будет ясно после завершения Олимпиады. Как бы то ни было, это правда: я могу уйти. Но… могу и остаться. Существует и третий вариант: беременность, роды и возвращение в спорт», — цитирует Йохауг Expressen.

Йохауг — олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призёр Олимпиады, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об экипировке сборной России на Олимпийские игры в Пекине — 2022.

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