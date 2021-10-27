Поздняков — об экипировке на ОИ-2022: спортсмены не будут чувствовать себя ущемлёнными
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Сейчас идёт финальная стадия согласования дизайна нашей олимпийской экипировки. Как и в Токио, согласно решению CAS у нас есть определённые ограничения на использование национальной символики. Тем не менее опыт, полученный на предыдущих Играх, позволяет уверенно говорить, что все наши спортсмены не будут чувствовать себя ущемлёнными и лишенными национальной идентификации. В Японии мы видели отличный пример», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.
Ранее Вяльбе рассказала о восстановлении Большунова после операции на челюсти.