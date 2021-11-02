Назаров считает, что женская интуиция Салиховой правильно подсказала не одобрять Виторию

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Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров заявил, что был солидарен с гражданской женой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой, когда назначали на пост главного тренера красно-белых Руя Виторию.
Назаров считает, что женская интуиция Салиховой правильно подсказала не одобрять Виторию
  • РИА Новости

«Мне до сих пор интересно, кто его назначил, потому что Зарема Салихова была категорически против. Она чувствовала, у неё женская интуиция сработала сразу. Почему её никто не послушал?» — цитирует Назарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не во всём слушает женщин, но считает, что женская интуиция правильно работает.

«Летом, когда назначали этого тренера, с Заремой был полностью согласен», — добавил Назаров.

Напомним, что по итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее Назаров вновь высказался о своих обвинениях в адрес Панарина.

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