Парфёнов высказался о вратарской позиции в сборной России по футболу

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Известный тренер Дмитрий Парфёнов предположил, кто может стать основным вратарём сборной России по футболу в ближайших матчах квалификации чемпионата мира — 2022.
Парфёнов высказался о вратарской позиции в сборной России по футболу
  • AFP
  • © Roman Kruchinin

«Произойти может всякое. Вы же помните, что в сентябре все три матча отыграл Маринато Гилерме. И провёл он их неплохо, не пропустив ни разу. Однако в октябре штаб сделал выбор в пользу Матвея Сафонова, который тоже справился со своей работой. Поэтому я бы не стал говорить, что Матвей прописался в основе. Возможно, выбор будет сделан уже на самом сборе. Очень важно мнение тренера по вратарям Виталия Кафанова. На самом деле не так существенно, кто окажется на последнем рубеже, главное, чтобы результат был хороший», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Парфёнов высказался о ближайших матчах сборной России.

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