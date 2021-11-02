Парфёнов о сборной России по футболу: давайте для начала пройдём Кипр

Известный тренер Дмитрий Парфёнов высказался о ближайших матчах сборной России по футболу в квалификации чемпионата мира — 2022.

«Давайте для начала пройдём Кипр. Уверен, в тренерском штабе все пока обсуждают только ближайшего соперника. Но если ехать в Хорватию за одним очком, ничего хорошего точно не получится. Надо играть на победу — и никак иначе. Не могу сказать, что опасаюсь киприотов, но примеров обидных осечек сборной России в матчах с уступающими в классе оппонентами можно вспомнить множество. Поэтому сперва надо брать верх в Санкт-Петербурге. Недооценка очень опасна», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Парфёнов объяснил, почему Сергеев получил вызов в сборную России.