Ян признался, что не выкладывался на 100% в бою с Сэндхагеном

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.

«В первых двух раундах я работал на 30% от своих возможностей. Мы ему дали забрать первый раунд. У меня было понимание того, что я не буду доминировать в этот момент. Я его дёргал, контратаковал. Затем я начал прибавлять, но я чувствую, что всё равно выложился всего на 70%. В первых раундах я лишь собирал информацию, смотрел, как он двигается и реагирует», — заявил боец в эфире программы MMA Hour.

Бой Ян — Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину, который стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ранее боец Рагозин выразил уверенность, что Ян завоюет полноценный пояс чемпиона UFC.