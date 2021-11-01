Ян признался, что не выкладывался на 100% в бою с Сэндхагеном

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.
Ян признался, что не выкладывался на 100% в бою с Сэндхагеном
  • AP

«В первых двух раундах я работал на 30% от своих возможностей. Мы ему дали забрать первый раунд. У меня было понимание того, что я не буду доминировать в этот момент. Я его дёргал, контратаковал. Затем я начал прибавлять, но я чувствую, что всё равно выложился всего на 70%. В первых раундах я лишь собирал информацию, смотрел, как он двигается и реагирует», — заявил боец в эфире программы MMA Hour.

Бой Ян — Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину, который стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ранее боец Рагозин выразил уверенность, что Ян завоюет полноценный пояс чемпиона UFC.

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