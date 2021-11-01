Газзаев — об Агаларове: а что нужно, чтобы попасть в сборную России?

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что вызов в национальную сборную страны мог стать дополнительной мотивацией для форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
Газзаев — об Агаларове: а что нужно, чтобы попасть в сборную России?
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«Считаю, Агаларов мог бы быть полезен национальной команде в ближайших матчах. При этом ему всего 21 год, и присутствие Гамида в сборной — большой стимул для него. Пример Агаларова, которого не вызвали, несмотря на большое количество голов, заставляет задуматься: а что нужно, чтобы попасть в сборную? Считаю, в неё должны вызываться сильнейшие на сегодняшний день. Да, опыт важен. Но сочетание опыта и молодости всегда давало результат. Агаларов на протяжении всего сезона демонстрирует яркую игру, и его должны хотя бы поощрять вызовом», — сказал Газзаев в интервью RT.

На счету 21-летнего Агаларова 11 забитых мячей в 13 матчах РПЛ, он является лучшим бомбардиром отечественного чемпионата.

Ранее Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова.

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