Газзаев — об Агаларове: а что нужно, чтобы попасть в сборную России?

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что вызов в национальную сборную страны мог стать дополнительной мотивацией для форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Считаю, Агаларов мог бы быть полезен национальной команде в ближайших матчах. При этом ему всего 21 год, и присутствие Гамида в сборной — большой стимул для него. Пример Агаларова, которого не вызвали, несмотря на большое количество голов, заставляет задуматься: а что нужно, чтобы попасть в сборную? Считаю, в неё должны вызываться сильнейшие на сегодняшний день. Да, опыт важен. Но сочетание опыта и молодости всегда давало результат. Агаларов на протяжении всего сезона демонстрирует яркую игру, и его должны хотя бы поощрять вызовом», — сказал Газзаев в интервью RT.

На счету 21-летнего Агаларова 11 забитых мячей в 13 матчах РПЛ, он является лучшим бомбардиром отечественного чемпионата.

Ранее Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова.