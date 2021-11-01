The Sun: Эшпириту Санту получит неустойку €16,5 млн за увольнение из «Тоттенхэма»

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту получит крупную неустойку за увольнение из «Тоттенхэм Хотспур».

По информации The Sun, тренер получит неустойку в размере £14 млн (чуть больше €16,5 млн) за преждевременное расторжение контракта.

Отмечается, что клуб имел право бесплатно расстаться с Эшпириту Санту в конце сезона-2021/22, если бы «Тоттенхэм» не попал в шестёрку лучших команд Английской премьер-лиги.

30 июня португальский специалист возглавил английский клуб. Положение Нуну Эшпириту Санту пошатнулось после того, как под его руководством «шпоры» в Английской премьер-лиге набрали 15 очков в десяти матчах, при этом крупно уступив «Челси» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Кристал Пэлас» (0:3).

Ранее «Тоттенхэм» объявил об увольнении Эшпириту Санту с поста главного тренера.