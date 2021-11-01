The Sun: Эшпириту Санту получит неустойку €16,5 млн за увольнение из «Тоттенхэма»

Короткая ссылка
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту получит крупную неустойку за увольнение из «Тоттенхэм Хотспур».
The Sun: Эшпириту Санту получит неустойку €16,5 млн за увольнение из «Тоттенхэма»
  • AP

По информации The Sun, тренер получит неустойку в размере £14 млн (чуть больше €16,5 млн) за преждевременное расторжение контракта.

Отмечается, что клуб имел право бесплатно расстаться с Эшпириту Санту в конце сезона-2021/22, если бы «Тоттенхэм» не попал в шестёрку лучших команд Английской премьер-лиги.

30 июня португальский специалист возглавил английский клуб. Положение Нуну Эшпириту Санту пошатнулось после того, как под его руководством «шпоры» в Английской премьер-лиге набрали 15 очков в десяти матчах, при этом крупно уступив «Челси» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Кристал Пэлас» (0:3).

Ранее «Тоттенхэм» объявил об увольнении Эшпириту Санту с поста главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить