Джокович: номер один по итогам года будет разыгрываться между мной и Медведевым

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал соперничество в рейтинге с россиянином Даниилом Медведевым.

«Номер один по итогам года будет разыгрываться между мной и Медведевым, и я нахожусь в довольно выгодном положении. Разумеется, это главная цель на конец сезона, помимо стремления хорошо выступить в Кубке Дэвиса с национальной командой. Надеюсь, я смогу успешно закончить сезон и закрепиться на первом месте по итогам года», — цитирует Джоковича Atptour.

В настоящий момент Медведев занимает второе место в рейтинге АТР.

Напомним, что россиянин обыграл серба в финале Открытого чемпионата США — 2021. Джокович не смог скрыть слёз, вызванных поражением.

Ранее Медведев рассказал, поедет ли на Australia Open — 2022.