Карпин — о попадании в стыковые матчи: чем быстрее выйдем на ЧМ, тем лучше

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал гарантированное попадание национальной команды в стыковые матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Карпин — о попадании в стыковые матчи: чем быстрее выйдем на ЧМ, тем лучше
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«Для меня давление как было, так и есть. Есть задача — выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше. В ноябре будем радостно хлопать в ладоши, если выйдем с первого места. Если нет — будем готовиться к мартовским стыкам», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России (19 очков) лидирует в группе Н. На втором месте располагается Хорватия (17).

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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