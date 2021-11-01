Барриос заявил, что «Зенит» может играть на равных с «Ювентусом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«Ювентус» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашнем матче мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счёт 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего», — цитирует Барриоса «Матч ТВ».

Он добавил, что эта встреча показала, что «Зенит» может играть на равных с «Ювентусом».

«Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки. Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней встрече мы показали — у нас есть для этого силы и способности. Я сказал Куадрадо, что ему крепко достанется, что со мной его футбольные штучки, о которых все знают, не пройдут», — добавил Барриос.

Матч состоится 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен на матч ЛЧ «Спортинг» — «Бешикташ».