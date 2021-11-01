Медведев назвал Джоковича своим другом
- AP
«Я ожидал, что это будет хорошая тренировка, и она прошла замечательно. Мы играли два часа — один сет, это было здорово. Потом мы поговорили 15-20 минут, мне нравится общаться с ним. Думаю, могу сказать, что Новак — мой друг. Редко бывает, когда первая и вторая ракетки мира тренируются вместе», — цитирует Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
We finally made it 🤣 // Мы это сделали 🤣 @DjokerNole@LACOSTEpic.twitter.com/MXXM4zDQm1— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) October 28, 2021
По словам Медведева, с тех пор как он вошёл в топ-10 мирового рейтинга, он не играл с Джоковичем на тренировках.
Медведев и Джокович провели совместную тренировку в преддверии старта турнира серии «Мастерс» в столице Франции (1—7 ноября). Оба теннисиста также примут участие в итоговом турнире ATP в Турине (14—21 ноября).
Ранее Джокович прокомментировал прогресс Медведева в сезоне-2021.