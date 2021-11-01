Быстров вспомнил о неприятном разговоре с фанатами «Зенита»
«Было человек 20 фанатов, наверное, главарей. Ну такой неприятный разговор. Сказали, что мы тут давно, давайте там у нас бригада за забором ждет, мы сейчас свистнем, они вас тут придут отмудохают. Ну вот, в принципе, и закончился на этом весь разговор», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
По его словам, после этого произошли перестановки в клубе, из-за чего стали больше доверять молодым игрокам — в том числе, ему. В итоге, юные футболисты «Зенита» тогда смогли «выстрелить».
«Приходили к взрослым. Тогда и молодые не могли слова сказать. Были другие времена, ещё присутствовала дедовщина. Знаешь, рот открыл и тут же в табло получил», — заявил Быстров.
Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 года. Всего он провёл за команду 196 матчей, забил 25 мячей и отдал 27 результативных передач.
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