Быстров вспомнил о неприятном разговоре с фанатами «Зенита»

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров вспомнил, как во времена его выступлений за петербургский «Зенит» болельщики приезжали на базу клуба.

«Было человек 20 фанатов, наверное, главарей. Ну такой неприятный разговор. Сказали, что мы тут давно, давайте там у нас бригада за забором ждет, мы сейчас свистнем, они вас тут придут отмудохают. Ну вот, в принципе, и закончился на этом весь разговор», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

По его словам, после этого произошли перестановки в клубе, из-за чего стали больше доверять молодым игрокам — в том числе, ему. В итоге, юные футболисты «Зенита» тогда смогли «выстрелить».

«Приходили к взрослым. Тогда и молодые не могли слова сказать. Были другие времена, ещё присутствовала дедовщина. Знаешь, рот открыл и тут же в табло получил», — заявил Быстров.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 года. Всего он провёл за команду 196 матчей, забил 25 мячей и отдал 27 результативных передач.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» потребовали от футболистов снять майки клуба после ничьей с «Ростовом».

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