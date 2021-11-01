Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Рому» в Серии А
Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 25-й минуте отличился Златан Ибрагимович, который забил прямым ударом со штрафного. Во втором тайме 40-летний шведский форвард заработал пенальти, который реализовал Франк Кессье (57'). В компенсированное время нападающий хозяев Стефан Эль-Шаарави сократил отставание, но это не помогло команде Жозе Моуринью уйти от поражения.
Причём на 66-й минуте «Милан» остался в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса.
Для россонери эта победа стала седьмой подряд в национальном первенстве.
Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали 31 очко и сравнялись с возглавляющим турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи». «Рома» (19) находится на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович забил 400-й мяч в карьере в рамках национальных чемпионатов.