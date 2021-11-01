Канадский фигурист: мы много раз видели «Болеро», но Валиева смогла сделать что-то своё

Канадский фигурист Элладж Бальде поделился мнением о выступлении россиянки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Мы много раз видели «Болеро» в фигурном катании, но Валиева смогла сделать что-то своё. Огромная энергия во время исполнения, невероятная гибкость, причём не только в ногах. У неё было что-то из флексинга — танца, рождённого в Бруклине, где делаются эти извилистые движения руками. Она в этом весьма хороша. Это было здорово», — сказал Бальде в эфире канала CBC.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88). Третьей — Алёна Косторная (214,54).

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Валиевой на Skate Canada.