Гончаренко оценила выступление Валиевой на Skate Canada

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении россиянки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Валиева показала два блестящих проката и заслуженно победила. У неё интересные прокаты, безукоризненное выступление с небольшими помарками. Но у нас есть и другие девочки. Говорить, что она точно выше всех, неправильно», — цитируют Гончаренко «Известия».

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88). Третьей — Алёна Косторная (214,54).

Ранее чемпионат мира Сергей Шахрай назвал фигуристку Валиеву фавориткой Олимпиады в Пекине.