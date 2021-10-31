Шахрай считает фигуристку Валиеву фавориткой Олимпиады в Пекине

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Сергей Шахрай оценил выступление россиянки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

По его словам, юная спортсменка в очередной раз доказала, насколько сильно она опережает всех соперниц. Эксперт также отметил, что разница между первым и вторым местом составила более 30 баллов.

«Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады», — заключил Шахрай.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Второй стала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (232,88).

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков назвал выступление Валиевой самым солидным прокатом в сезоне.