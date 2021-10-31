Фаткулина и Румянцев выступят на этапах Кубка мира по конькобежному спорту

Объявлен состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

Команда была собрана по итогам чемпионата России, который прошёл в Коломне, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

В состав сборной России вошли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елена Еранина, Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Виктор Лобас, Даниил Беляев, Данила Семериков, Даниил Алдошкин, Дмитрий Куражов.

Этапы Кубка мира состоятся в Томашув-Мазовецки (12—14 ноября), Ставангере (19—21 ноября), Солт-Лейк-Сити (3—5 декабря) и Калгари (10—12 декабря).

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об инциденте с участием российской и американской спортсменок на Кубке мира по шорт-треку в Пекине.