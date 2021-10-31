Тренер Мишина сообщила, что Семененко с травмой завоевал бронзу на Skate Canada

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Тренер Татьяна Мишина рассказала, что её ученик Евгений Семененко получил травму перед началом второго этапа серии Гран-при Канады по фигурному катанию.
Тренер Мишина сообщила, что Семененко с травмой завоевал бронзу на Skate Canada
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«На одной из первых тренировок он очень сильно упал с флипа, ушибся ребром, которое сильно болело. Тем не менее сумел выступить. Женя проявил характер, собранность и силу воли», — цитирует Мишину РИА Новости.

Она подчеркнула, что в программе у Семененко не стоит флип, но он постоянно тренирует этот прыжок. Мишина также отметила, что фигуристу нужно ещё много работать, чтобы убрать всё недочёты в обеих программах.

По словам тренера, специфика травмы будет выявлена после возвращения в Россию. Она не исключила, что у фигуриста просто ушиб.

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга по итогам двух прокатов набрал 256,01 балла и занял третье место. Победу одержал трёхкратный чемпион мира — американец Нэйтан Чен (307,18). Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Ранее Семененко заявил, что для него большая честь кататься с таким великим спортсменом, как Чен.

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