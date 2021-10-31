Тарпищев заявил, что сборная России может пробиться в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Женская сборная России способна преодолеть групповой этап Кубка Билли Джин Кинг.

«Сборная Канады не привезла двух сильнейших игроков, поэтому у нашей сборной появляются шансы на выход из группы. Будем смотреть, как сыграют команды Канады и Франции, после этого будет понятнее», — цитирует ТАСС Тарпищева.

По его словам, российская команда готовится к старту в турнире в хорошей атмосфере. Команду тренируют в Праге Игорь Андреев и Игорь Куницын.

Турнир пройдёт 1—6 ноября в столице Чехии. В соревнованиях примут участие 12 команд. В составе сборной России выступят Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Россия в группе А сыграет с посеянной под первым номером сборной Франции и командой Канады.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла в полуфинале турнира WTA в Курмайёре.