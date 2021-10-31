Тарпищев заявил, что сборная России может пробиться в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Женская сборная России способна преодолеть групповой этап Кубка Билли Джин Кинг.
Тарпищев заявил, что сборная России может пробиться в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
  • РИА Новости

«Сборная Канады не привезла двух сильнейших игроков, поэтому у нашей сборной появляются шансы на выход из группы. Будем смотреть, как сыграют команды Канады и Франции, после этого будет понятнее», — цитирует ТАСС Тарпищева.

По его словам, российская команда готовится к старту в турнире в хорошей атмосфере. Команду тренируют в Праге Игорь Андреев и Игорь Куницын.

Турнир пройдёт 1—6 ноября в столице Чехии. В соревнованиях примут участие 12 команд. В составе сборной России выступят Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Россия в группе А сыграет с посеянной под первым номером сборной Франции и командой Канады.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла в полуфинале турнира WTA в Курмайёре.

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