Медведев: ни разу не видел папарацци, следящих за мной

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о жизни после победы на Открытом чемпионате США — 2021.

«Когда вы выигрываете турнир Большого шлема, очевидно, что ваша репутация повышается. После победы пока всё идёт хорошо. Я живу не в Лос-Анджелесе и пока ни разу не видел папарацци, следящих за мной», — цитирует Медведева We Love Tennis.

Он также заявил, что имеет возможность жить со своей семьёй в тишине и покое в Монте-Карло.

«Я также должен признаться, что проживаю новые ситуации, когда ко мне подходят фанаты. Я говорю про себя: «А, ладно, он, наверное, хочет фото». Самое главное — это найти правильный баланс между жизнью чемпиона и ежедневной жизнью», — добавил Медведев.

Напомним, что российский теннисист в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича.

Ранее Самсонова проиграла в полуфинале турнира WTA в Курмайёре.