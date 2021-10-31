Медведев: ни разу не видел папарацци, следящих за мной

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о жизни после победы на Открытом чемпионате США — 2021.
Медведев: ни разу не видел папарацци, следящих за мной
  • Reuters

«Когда вы выигрываете турнир Большого шлема, очевидно, что ваша репутация повышается. После победы пока всё идёт хорошо. Я живу не в Лос-Анджелесе и пока ни разу не видел папарацци, следящих за мной», — цитирует Медведева We Love Tennis.

Он также заявил, что имеет возможность жить со своей семьёй в тишине и покое в Монте-Карло.

«Я также должен признаться, что проживаю новые ситуации, когда ко мне подходят фанаты. Я говорю про себя: «А, ладно, он, наверное, хочет фото». Самое главное — это найти правильный баланс между жизнью чемпиона и ежедневной жизнью», — добавил Медведев.

Напомним, что российский теннисист в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича.

Ранее Самсонова проиграла в полуфинале турнира WTA в Курмайёре.

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