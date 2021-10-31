Тактаров — UFC 267: поздравляю нашу великую Россию, весь Советский Союз

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Бывший боец смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров отреагировал на выступление россиян на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ребята, я поздравляю нашу великую Россию, весь Советский Союз. Мои украинские и белорусские друзья болели за матушку Россию, потому что считают себя частью России и Советского Союза — это очень приятно. Для меня сегодня был огромный праздник. В принципе, я знал, что ребята победят, честно говоря, думал, что они все досрочно победят, но один только Махачев справился с досрочностью. В любом случае, соперники были не подарок — и у Волкова, и у Петра. Ну, Пётр разбил в предпоследнем раунде. В общем, по-моему, такого ещё не было. Три человека — большая радость, поздравляю вас всех!» — сказал Тактаров в своём Instagram.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт резко ответил на вопрос о легендарном российском бойце смешанного стиля Фёдоре Емельяненко.

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