«Айлендерс» в серии буллитов проиграл «Нэшвиллу» в НХЛ, Сорокин сделал 21 сейв

«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Нэшвилле, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил Таннер Жанно, а у коллектива из Нью-Йорка отличились Энтони Бовиллье и Оливер Вальстрём.

В серии буллитов победу одержали «Предаторз» — победную шайбу забросил Филип Форсберг.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23 во время матча, а также сделал один сейв в серии буллитов.

Ранее шайба Андрея Свечникова помогла «Каролине Харрикейнз» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.