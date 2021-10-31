«Айлендерс» в серии буллитов проиграл «Нэшвиллу» в НХЛ, Сорокин сделал 21 сейв

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«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Нэшвилле, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил Таннер Жанно, а у коллектива из Нью-Йорка отличились Энтони Бовиллье и Оливер Вальстрём. 

В серии буллитов победу одержали «Предаторз» — победную шайбу забросил Филип Форсберг.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23 во время матча, а также сделал один сейв в серии буллитов.

Ранее шайба Андрея Свечникова помогла «Каролине Харрикейнз» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.

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